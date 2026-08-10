Зюганов вручил Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил Ленинскую премию Центрального комитета КПРФ. Диплом и почётный нагрудный знак белорусскому лидеру передал председатель партии Геннадий Зюганов во время встречи в Минске. Об этом сообщило агентство БелТа.

Решение о присуждении награды белорусскому президенту приняли ещё в 2024 году. Среди оснований также указали его вклад в развитие Союзного государства и укрепление отношений между двумя странами. Отдельно отмечалась деятельность Лукашенко по сохранению исторического наследия и ценностей советского периода. В КПРФ также подчеркнули его роль в укреплении дружбы и братства народов России и Белоруссии.

Вручение состоялось в Минске во время переговоров главы республики с Геннадием Зюгановым. Вместе с нагрудным знаком белорусской стороне передали специальный диплом.

Ленинскую премию ЦК КПРФ восстановили в 2017 году. Её присуждают за значимый вклад в общественную деятельность, развитие принципов справедливости и гуманизма, а также достижения в производственной, социальной, научной и культурной сферах. В числе иностранных лауреатов в разные годы оказывались первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро, генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, президент Никарагуа Даниэль Ортега и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее Лукашенко объяснял сохранение безвизового режима для граждан Евросоюза экономической выгодой для Белоруссии. По словам президента, иностранные гости приезжают в республику, приобретают местные товары и оставляют в стране валюту. Открытые границы позволяют республике реализовывать собственную продукцию непосредственно иностранным покупателям.