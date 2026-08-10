Пожар и чёрный дым: ВС РФ нанесли массированный удар БПЛА по Харькову

Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Харькову. Об этом сообщил телеграм-канал «Иди и смотри» со ссылкой на своего собеседника. По его данным, одно из попаданий зафиксировано в Слободском районе города.

Армия России нанесла массированный удар по Харькову. Видео © Telegram/ Иди и смотри

«В Слободском районе Харькова пожар после прилёта», — рассказал источник канала.

После удара началось возгорание. Над этой частью города поднялся большой столб чёрного дыма. Как утверждается в публикации, для атаки применялись беспилотные летательные аппараты. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Ранее российские войска нанесли удар по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям. Кроме того, сообщалось о поражении инфраструктуры газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области.

В июле российские войска нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска. Среди поражённых объектов назывались резервуары с горючим, производственные цеха и склад боеприпасов. Подробнее — в материале Life.ru.