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10 августа, 11:06

«Мы тебя с мамой очень любим»: Собчак показала архивный снимок с отцом в день его рождения

Ксения Собчак показала архивный снимок с отцом в день его рождения

Обложка © Telegram / СОБЧАК

Обложка © Telegram / СОБЧАК

Ксения Собчак опубликовала архивную семейную фотографию с отцом Анатолием Собчаком в день его рождения. Журналистка поделилась снимком в социальных сетях 10 августа.

«Папа, мы тебя с мамой очень любим. Сегодня моему папе не исполнилось 89 лет», — написала журналистка.

Дата рождения Анатолия Собчака приходится на 10 августа 1937 года. Он был юристом и профессором, а широкую известность получил благодаря политической деятельности в начале 1990-х годов. В 1991 году его избрали первым мэром Санкт-Петербурга. Руководить городом политик продолжал до 1996 года.

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Ранее подготовка к 90-летию со дня рождения Анатолия Собчака стала темой встречи Владимира Путина с вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Людмилой Нарусовой. Собеседники обсудили создание организационного комитета, который займётся подготовкой праздничных мероприятий, а также другие вопросы, связанные с предстоящей памятной датой.

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Милена Скрипальщикова
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