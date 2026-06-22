Мать Ксении Собчак назвала «заказухой» слухи о своём уходе из Совфеда

Людмила Нарусова, сенатор от Тувы и мать Ксении Собчак, опровергла слухи о своем уходе из Совета Федерации, назвав их «заказухой» в интервью Daily Storm. Ранее сообщалось, что глава Тувы Владислав Ховалыг не планирует продлевать её полномочия после своего возможного переизбрания, хотя сама Нарусова утверждала, что ей об этом ничего не известно.

«Никаких конфликтов с главой Тувы нет. Несмотря на [то, что есть] много желающих, которые бы хотели, чтобы мы конфликтовали. Так что не верьте слухам! Это всё заказуха», — сказала Нарусова.

Людмила Нарусова начала свою политическую карьеру в 1995 году, став депутатом Госдумы от Санкт-Петербурга по списку движения «Наш дом — Россия» в период, когда городом управлял её муж Анатолий Собчак. Спустя семь лет она перешла в Совет Федерации, представляя парламент Тувы. В Совфеде Нарусова зарекомендовала себя как независимый и критически настроенный политик, часто идущий вразрез с общим мнением. Осенью 2023 года её предупредили о недопустимости поездок в страны НАТО после того, как стало известно о её визите в Испанию, что вызвало недовольство коллег.