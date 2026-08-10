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Регион
10 августа, 11:21

«Учить детей держать оружие»: Трутнев рассказал о новом турнире для молодёжи на Дальнем Востоке

Трутнев: Учить детей держать в руках оружие, мне кажется, правильно

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что в текущем году традиционные соревнования по стрельбе среди глав регионов заменены на турнир среди юношей и девушек. По его словам, подобное решение обусловлено тем, что обучение детей обращению с оружием является более приоритетной задачей, нежели участие губернаторов в таких мероприятиях.

Трутнев отменил корпоратив губернаторов Дальнего Востока ради молодёжного турнира

Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Трутнев отметил, что многие руководители регионов продолжают тренировки и, возможно, будут недовольны таким решением, однако он считает правильным сместить акцент на молодёжь. Турнир среди юношей и девушек запланирован на ближайшее время.

«Может, губернаторы взбунтуются, я знаю, что многие продолжают тренировки. Но для губернатора работа со снайперской винтовкой не совсем свойственное мероприятие, а вот учить детей держать в руках оружие, мне кажется, правильно», — поделился Трутнев.

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Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Наталья Демьянова
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