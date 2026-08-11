Отсрочка от мобилизации: кто имеет право и как получить Оглавление Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2026 году Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья Категория «Г» при мобилизации Категория «Д» при мобилизации Категория «В» даёт отсрочку от мобилизации? Отсрочка от мобилизации по уходу за родственником Дают ли отсрочку, если родитель инвалид Отсрочка опекуну брата или сестры Сколько детей нужно для отсрочки от мобилизации Дают ли отсрочку от мобилизации с тремя детьми Отсрочка одинокому отцу Ещё одно семейное основание для отсрочки Дают ли отсрочку студентам в 2026 году Дают ли отсрочку заочникам Даст ли второе высшее образование отсрочку Есть ли отсрочка у аспирантов и ординаторов Что такое бронь от мобилизации Кто может получить бронь на работе Дают ли IT-специалистам отсрочку от мобилизации Есть ли отсрочка у сотрудников банков, СМИ и связи Кто ещё имеет право на отсрочку по закону Отсрочка и освобождение от мобилизации — в чём разница Нужно ли оформлять отсрочку заранее Что делать, если появилось основание для отсрочки Частые вопросы об отсрочке от мобилизации Четверо детей дают право на отсрочку? Трое детей дают право на отсрочку? Один ребёнок даёт отсрочку от мобилизации отцу? Инвалидность родителя даёт отсрочку? Категория «В» освобождает от мобилизации? Категория «Г» даёт отсрочку? Категория «Д» даёт отсрочку? Студенту положена отсрочка? Заочник получает отсрочку от мобилизации? Работа в IT гарантирует отсрочку? Главное об отсрочке от мобилизации Кому положена отсрочка от мобилизации: по здоровью, детям, учёбе, уходу за родственниками и брони. Категории В, Г, Д и правила для студентов. 10 августа, 22:20 22840 22840 Кто не подлежит мобилизации в 2026 году. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

По состоянию на 10 августа 2026 года новая волна мобилизации в России не объявлена. В конце июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что необходимости в ней нет. Поэтому ниже речь идёт не о новой объявленной кампании, а о том, кого действующее законодательство позволяет освободить от мобилизации, если соответствующие мероприятия проводятся.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в России в 2026 году, зависит от конкретного основания: здоровья, семейных обстоятельств, учёбы или бронирования на работе. Основной список установлен статьёй 18 Федерального закона № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а для некоторых категорий действуют дополнительные президентские указы. Разбираем полный перечень и отдельно — самые обсуждаемые случаи с тремя детьми, категорией «В», студентами и IT-специалистами.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2026 году

Базовые основания перечислены в статье 18 Федерального закона № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Право на отсрочку имеют:

— забронированные граждане;

— временно не годные к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

— занятые постоянным уходом за определёнными близкими родственниками;

— опекуны или попечители несовершеннолетних родных братьев или сестёр при соблюдении установленных законом условий;

— некоторые многодетные родители и одинокие родители;

— мужчины, имеющие троих детей и беременную жену при сроке беременности от 22 недель;

— отдельные другие семейные категории;

— сенаторы РФ и депутаты Государственной думы;

— граждане, пребывающие в предусмотренных законом добровольческих формированиях.

Кроме того, статья 18 позволяет президенту предоставить отсрочку дополнительным категориям граждан. Именно на этом основании отдельная отсрочка была введена для студентов.

Важно различать понятия. Отсрочка не означает, что гражданина навсегда освобождают от воинской обязанности. Она действует, пока сохраняется соответствующее основание либо в течение установленного срока.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья

Закон прямо предусматривает отсрочку для граждан, признанных временно не годными к военной службе. Она предоставляется на срок до шести месяцев.

Речь идёт о категории годности «Г» — «временно не годен».

Какие категории для военной службы есть в 2026 году. Фото © ТАСС /Владимир Гердо

При этом наличие диагноза само по себе ещё не означает наличия отсрочки. Юридическое значение имеет установленная по результатам военно-врачебной экспертизы категория годности.

Категория «Г» при мобилизации

Категория «Г» является основанием для временной отсрочки по состоянию здоровья. Закон устанавливает её максимальный срок при мобилизации — до шести месяцев.

После истечения этого срока вопрос о годности может потребовать повторной оценки состояния здоровья.

Категория «Д» при мобилизации

Категория «Д» — другой случай. Это не временная отсрочка.

Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности. Закон также предусматривает снятие таких граждан с воинского учёта.

Таким образом:

«Г» — временная отсрочка;

«Д» — негодность к военной службе.

Категория «В» даёт отсрочку от мобилизации?

Нет, сама по себе категория «В» не является основанием для отсрочки от мобилизации.

Категория «В» означает «ограниченно годен к военной службе». Такие граждане освобождаются от обычного призыва на срочную службу, однако зачисляются в запас. А по закону призыву по мобилизации подлежат именно граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку.

Это одно из главных отличий обычного призыва от мобилизации.

Отсрочка от мобилизации по уходу за родственником

Отсрочка при уходе за родственником. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Отсрочку можно получить, если гражданин занят постоянным уходом за:

— отцом или матерью;

— женой или мужем;

— родным братом или сестрой;

— дедушкой или бабушкой;

— усыновителем.

Но одного факта болезни или инвалидности родственника недостаточно.

Закон требует, чтобы родственник либо нуждался в постоянном постороннем уходе, помощи или надзоре в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы, либо являлся инвалидом I группы.

Есть ещё одно важное условие: не должно быть других лиц, которые по закону обязаны содержать этого родственника.

Поэтому формула «у меня пожилая мать — значит, есть отсрочка» юридически неверна. Необходимо соответствие всем условиям закона.

Дают ли отсрочку, если родитель инвалид

Не автоматически.

Само наличие у отца или матери инвалидности не во всех случаях создаёт право на отсрочку. Статья 18 отдельно говорит об инвалидах I группы либо о человеке, которому по заключению медико-социальной экспертизы необходим постоянный посторонний уход. Кроме того, учитывается наличие других лиц, обязанных по закону его содержать.

Отсрочка опекуну брата или сестры

Право на отсрочку предусмотрено для гражданина, который является опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры.

Но и здесь действует дополнительное условие: должны отсутствовать другие лица, обязанные по закону содержать ребёнка.

Сколько детей нужно для отсрочки от мобилизации

Один из самых частых вопросов — при наличии скольких детей дают отсрочку от мобилизации.

В действующей статье 18 закреплено основание для граждан, имеющих на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет.

Также отсрочка предусмотрена для гражданина, который имеет на иждивении и воспитывает без матери хотя бы одного ребёнка до 16 лет.

Для женщин закон отдельно предусматривает отсрочку при наличии одного ребёнка или более в возрасте до 16 лет, а также при беременности сроком не менее 22 недель.

Дают ли отсрочку от мобилизации с тремя детьми

Само по себе наличие троих детей в федеральном законе не указано как достаточное основание для отсрочки.

Но существует отдельный случай.

Отсрочка предусмотрена гражданину, если одновременно выполняются два условия:

у него на иждивении трое детей в возрасте до 16 лет;

его жена беременна, причём срок беременности составляет не менее 22 недель.

Поэтому утверждение «отца троих детей по закону нельзя мобилизовать» без дополнительных условий некорректно.

Отсрочка одинокому отцу

Отсрочка при наличии детей: когда возможна. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Закон предусматривает отсрочку для гражданина, имеющего на иждивении и воспитывающего без матери одного ребёнка или более в возрасте до 16 лет.

Здесь важен не просто семейный статус в бытовом понимании, а соответствие именно установленным законом условиям.

Ещё одно семейное основание для отсрочки

В статье 18 содержится и менее известное основание.

Отсрочку получают граждане, матери которых, кроме них, имеют четырёх и более детей младше восьми лет и воспитывают их без мужа.

Дают ли отсрочку студентам в 2026 году

Да, для студентов действует отдельный президентский указ.

Отсрочка от мобилизации предоставлена гражданам, которые получают образование соответствующего уровня впервые и учатся по очной или очно-заочной форме.

Отсрочка для студентов вузов в 2026 году. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Она распространяется, в частности, на обучение:

— по программам среднего профессионального образования;

— в вузах;

— в ординатуре;

— по программам ассистентуры-стажировки;

— в аспирантуре;

— в предусмотренных указом организациях на территориях инновационных научно-технологических центров;

— в духовных образовательных организациях.

Для обычных образовательных и научных организаций программы среднего профессионального и высшего образования должны соответствовать требованиям указа, включая государственную аккредитацию в предусмотренных им случаях.

Дают ли отсрочку заочникам

Обычная заочная форма в президентском указе об образовательной отсрочке не названа.

В документе прямо указаны две формы:

— очная;

— очно-заочная.

Поэтому путать очно-заочное и полностью заочное обучение нельзя.

Даст ли второе высшее образование отсрочку

Ключевое условие президентского указа — гражданин должен получать образование соответствующего уровня впервые.

Поэтому сам факт нового поступления в университет ещё не гарантирует отсрочки. Необходимо смотреть, считается ли получаемый уровень образования первым для конкретного человека и соответствует ли программа остальным условиям указа.

Есть ли отсрочка у аспирантов и ординаторов

Да. Действующая редакция указа отдельно охватывает программы аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки при соблюдении остальных установленных условий.

Что такое бронь от мобилизации

Бронь — один из механизмов предоставления отсрочки работающим гражданам.

Закон № 31-ФЗ предусматривает бронирование граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения работы органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в период мобилизации и военное время.

Забронированные граждане освобождаются от призыва по мобилизации на время предоставленной отсрочки.

Главное отличие от личной отсрочки заключается в механизме её возникновения.

Если право связано, например, со здоровьем или семейными обстоятельствами, основанием являются обстоятельства самого гражданина.

Бронь связана с работой и оформляется непосредственно через работодателя. Порядок бронирования устанавливается государством, а часть используемых при этом перечней и критериев не публикуется в открытом доступе.

Кто может получить бронь на работе

Сам факт работы в крупной компании, государственном учреждении, на заводе или в «важной отрасли» ещё не означает автоматической брони.

Бронируются не все сотрудники организации подряд. Имеют значение статус работодателя, выполняемые им мобилизационные задачи, должность или специальность конкретного сотрудника и действующий порядок бронирования.

То есть формула «работаю на оборонном заводе — значит, у меня точно есть бронь» может оказаться неверной.

Наличие брони лучше проверять непосредственно у работодателя или ответственного за воинский учёт.

Дают ли IT-специалистам отсрочку от мобилизации

Здесь особенно важно не смешивать разные правила.

Отсрочка для IT-специалистов в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TimelessNordic

В 2022 году в рамках частичной мобилизации был создан специальный порядок предоставления отсрочки отдельным сотрудникам IT-компаний, организаций связи и СМИ. Минцифры тогда публиковало соответствующие критерии и перечень специальностей.

Одновременно существует отдельная льгота для сотрудников аккредитованных IT-компаний при обычном призыве на срочную военную службу. Этот механизм действует и в 2026 году, но он относится именно к срочному призыву. Минцифры в феврале 2026 года вновь принимало заявления на такую IT-отсрочку.

Работа в аккредитованной IT-компании сама по себе не означает универсальной и бессрочной защиты от любой будущей мобилизации. При появлении новых мобилизационных решений необходимо будет смотреть на действующий на тот момент порядок и официальные разъяснения.

Есть ли отсрочка у сотрудников банков, СМИ и связи

Во время частичной мобилизации 2022 года специальные механизмы отсрочек распространялись в том числе на отдельные категории работников IT, связи, СМИ и финансового сектора.

Однако это не следует превращать в правило «любой банковский работник или журналист автоматически не подлежит мобилизации».

Отсрочки предоставлялись при соблюдении определённых требований и по спискам организаций. Для возможной будущей мобилизационной кампании актуальность такого порядка необходимо проверять по действующим на момент её объявления решениям.

Кто ещё имеет право на отсрочку по закону

Статья 18 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» также предоставляет отсрочку:

— сенаторам Российской Федерации;

— депутатам Государственной думы;

— гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, предусмотренных Законом «Об обороне».

Кроме того, закон прямо позволяет президенту предоставлять отсрочку другим гражданам или отдельным категориям граждан. Поэтому перечень может быть расширен президентским указом.

Отсрочка и освобождение от мобилизации — в чём разница

Отсрочка означает, что человека временно не призывают, пока действует определённое основание. Например, временная негодность по состоянию здоровья даёт отсрочку до шести месяцев.

Освобождение от исполнения воинской обязанности — более сильный правовой статус. Например, гражданин, признанный полностью не годным к военной службе, освобождается от воинской обязанности.

Бронь — специальная разновидность отсрочки, связанная с необходимостью сохранить гражданина на определённой работе в период мобилизации.

Нужно ли оформлять отсрочку заранее

Кому полагается отсрочка от мобилизации в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Zastrozhnov

Наличие жизненных обстоятельств и официально подтверждённое право на отсрочку — не всегда одно и то же.

Поэтому документы, подтверждающие основание, должны быть актуальными. В зависимости от ситуации это могут быть:

— заключение о категории годности;

— заключение медико-социальной экспертизы;

— документы о родстве;

— документы о рождении детей;

— документы об опеке или попечительстве;

— документы, подтверждающие беременность супруги и её срок;

— сведения об обучении;

— документы о бронировании через работодателя.

Конкретный комплект зависит от основания.

При этом не следует игнорировать официальную повестку только потому, что человек считает, что имеет право на отсрочку. Основание необходимо подтверждать в установленном порядке.

Что делать, если появилось основание для отсрочки

Сначала нужно определить, к какому именно основанию оно относится: статья 18 закона № 31-ФЗ, президентский указ об образовательной отсрочке либо бронирование через работодателя.

Затем следует собрать документы, подтверждающие обстоятельства.

Если речь идёт о брони, оформление идёт через работодателя. Если основание личное — например, здоровье, уход за родственником или семейные обстоятельства — ключевыми становятся документы, которые подтверждают соответствие требованиям закона.

Особенно важно не ориентироваться только на бытовые формулировки вроде «многодетный», «ухаживаю за матерью», «у меня категория «В» или «работаю в IT». У каждого из этих случаев есть дополнительные юридические условия.

Частые вопросы об отсрочке от мобилизации

Четверо детей дают право на отсрочку?

Да, закон предусматривает отсрочку для граждан, имеющих на иждивении четырёх и более детей младше 16 лет.

Трое детей дают право на отсрочку?

Отдельное основание возникает, если у гражданина трое детей младше 16 лет и жена беременна на сроке не менее 22 недель. Само наличие троих детей такого права не даёт.

Один ребёнок даёт отсрочку от мобилизации отцу?

В общем случае — нет. Но отсрочка предусмотрена гражданину, который воспитывает без матери одного или нескольких детей младше 16 лет.

Инвалидность родителя даёт отсрочку?

Не любая инвалидность автоматически. Закон отдельно предусматривает I группу либо необходимость постоянного постороннего ухода по заключению МСЭ, а также отсутствие других лиц, обязанных содержать родственника.

Категория «В» освобождает от мобилизации?

Нет. Она освобождает от обычного призыва на срочную службу, но гражданин с категорией «В» состоит в запасе. При мобилизации применяется другое регулирование.

Категория «Г» даёт отсрочку?

Да. Временно не годным по состоянию здоровья при мобилизации предоставляется отсрочка сроком до шести месяцев.

Категория «Д» даёт отсрочку?

Категория «Д» означает негодность к службе. Признанный не годным к военной службе гражданин освобождается от исполнения воинской обязанности.

Студенту положена отсрочка?

Да, если соблюдены условия президентского указа: образование соответствующего уровня получается впервые, а форма обучения — очная или очно-заочная. Для образовательной программы также должны выполняться предусмотренные указом требования.

Заочник получает отсрочку от мобилизации?

Нет, отсрочка предоставляется студентам очной и очно-заочной формы обучения.

Работа в IT гарантирует отсрочку?

Нет. Нельзя смешивать действующую IT-отсрочку и обычный срочный призыв со специальным порядком, который применялся во время частичной мобилизации 2022 года. Условия мобилизационной отсрочки нужно проверять по действующим решениям на момент соответствующей кампании.

Главное об отсрочке от мобилизации

Основной перечень оснований содержится в статье 18 закона № 31-ФЗ. Отсрочка может предоставляться по здоровью, семейным обстоятельствам и бронированию. Отдельным президентским указом предусмотрено право на неё для некоторых студентов.

При этом распространённые формулировки часто вводят в заблуждение: три ребёнка сами по себе не являются безусловным основанием; категория «В» не равна отсрочке от мобилизации; наличие больного родственника ещё не гарантирует отсрочку; работа в IT не означает автоматической защиты от любой мобилизации.

По состоянию на 10 августа новая волна мобилизации в России официально не объявлена. Поэтому этот материал описывает действующие правовые основания, которые необходимо отличать от вопроса о том, будет ли новая мобилизационная кампания осенью 2026 года.