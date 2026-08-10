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Регион
10 августа, 11:37

ВСУ уничтожили ключевые узлы электроснабжения Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал о критическом повреждении объектов энергетической инфраструктуры региона в результате атак со стороны ВСУ. Согласно его заявлению, масштаб разрушений превысил первоначальные оценки, что привело к массовым отключениям электроэнергии у большинства потребителей

«Атаки противника буквально уничтожили ключевые узлы электроснабжения», — написал губернатор в своём канале на платформе «Макс».

Балицкий отметил, что для восстановления повреждённых объектов потребуется не только время, но и новое оборудование.

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Ранее в Запорожской области ввели режим ЧС регионального уровня из-за продолжительного отключения электричества и перебоев с водоснабжением. Власти организовали подвоз питьевой и технической воды, в том числе адресную доставку пожилым людям и гражданам с инвалидностью.

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Дарья Денисова
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