ВСУ уничтожили ключевые узлы электроснабжения Запорожской области
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал о критическом повреждении объектов энергетической инфраструктуры региона в результате атак со стороны ВСУ. Согласно его заявлению, масштаб разрушений превысил первоначальные оценки, что привело к массовым отключениям электроэнергии у большинства потребителей
«Атаки противника буквально уничтожили ключевые узлы электроснабжения», — написал губернатор в своём канале на платформе «Макс».
Балицкий отметил, что для восстановления повреждённых объектов потребуется не только время, но и новое оборудование.
Ранее в Запорожской области ввели режим ЧС регионального уровня из-за продолжительного отключения электричества и перебоев с водоснабжением. Власти организовали подвоз питьевой и технической воды, в том числе адресную доставку пожилым людям и гражданам с инвалидностью.
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