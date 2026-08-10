Среди жертв атаки ВСУ на Нижнекамск есть граждане Узбекистана и Таджикистана

В числе погибших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск оказались граждане двух стран Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«Среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что массированная атака беспилотников на Нижнекамск привела к гибели 13 человек, включая ребёнка. Ещё 48 жителей получили ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.