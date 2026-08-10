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Регион
10 августа, 11:42

Среди жертв атаки ВСУ на Нижнекамск есть граждане Узбекистана и Таджикистана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В числе погибших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск оказались граждане двух стран Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«Среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.

По 2 млн рублей выплатят семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск
По 2 млн рублей выплатят семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск

Ранее сообщалось, что массированная атака беспилотников на Нижнекамск привела к гибели 13 человек, включая ребёнка. Ещё 48 жителей получили ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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Милена Скрипальщикова
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