Среди жертв атаки ВСУ на Нижнекамск есть граждане Узбекистана и Таджикистана
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В числе погибших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск оказались граждане двух стран Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
«Среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что массированная атака беспилотников на Нижнекамск привела к гибели 13 человек, включая ребёнка. Ещё 48 жителей получили ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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