«Планируйте каждый день»: Как вырваться из круга «от зарплаты до зарплаты»

Перестать жить от зарплаты до зарплаты можно даже при небольшом доходе, если заранее планировать траты и постепенно создавать финансовую подушку. Главное — сделать расходы такими же предсказуемыми, как поступление денег. Об этом рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Первый шаг — составить подробный бюджет не только на месяц, но и на каждый день. Бархота советует определить лимит и не выходить за него без веской причины.

Особое внимание нужно уделять крупным покупкам. Потратив значительную сумму, стоит сразу пересчитать оставшийся бюджет и понять, насколько придётся сократить расходы в следующие дни.

Ещё один способ найти лишние траты — разделить их по категориям. Часто деньги незаметно уходят на подписки, доставку еды, ежедневный кофе и другие небольшие покупки, которые по отдельности кажутся несущественными.

Параллельно эксперт советует формировать резерв на непредвиденные расходы. Для этого необязательно резко урезать привычный уровень жизни.

«Я рекомендую откладывать ежемесячно от трёх до 7% от дохода», — рассказал Бархота в разговоре с 360.ru.

Например, если регулярно сохранять около 5%, примерно за 20 месяцев можно накопить сумму, сопоставимую с месячным заработком. Чем раньше человек начинает создавать такую подушку, тем меньше вероятность, что внезапная крупная покупка или другой незапланированный расход заставит его полностью опустошить бюджет до следующей зарплаты, подытожил эксперт.

Ранее Андрей Бархота объяснил, как годовые расходы можно урезать примерно на 100 тысяч рублей без серьёзного ухудшения привычного уровня жизни. В частности, эксперт советует покупать сезонную одежду заранее — до начала сезона, пока спрос невысок и цены не подняты, готовить обеды дома и откладывать часть денег до следующего поступления. Это позволяет избежать переплаты за срочность.