Силовики перекрыли улицу в Москве из-за возможного минирования автомобиля

В московском районе Братеево перекрыли движение транспорта у местного водоёма. Причиной оцепления стало подозрение на минирование легкового автомобиля.

Местные жители сообщили о прибытии саперов к синей KIA, припаркованной неподалёку от пруда. Специалисты начали детальный осмотр транспортного средства, используя зеркала и специализированного робота для исследования труднодоступных зон.

В ходе проверки эксперты обнаружили под днищем машины некий объект. Предмет был аккуратно извлечён и выложен на газон для дальнейшего изучения.

На данный момент сотрудники экстренных служб развернули технические средства, включая провода, для проведения дистанционного анализа находки, пишет Baza. Территория вокруг оцеплена, на месте продолжают работать профильные специалисты.

Информации о пострадавших или подтвержденных фактах наличия взрывчатки пока не поступало. Ожидается официальное заключение экспертов после завершения обследования объекта.

Ранее на электронную почту мэрии Якутска поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании на проспекте Ленина, 15. Руководство эвакуировало всех сотрудников, а экстренные службы оцепили территорию. На время проверки движение по улице Курашова перекрыли от проспекта Ленина до улицы Ярославского. Жителей и гостей Якутска призвали сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.