В Тюменской области загорелось промышленное предприятие после падения дрона ВСУ

Возгорание произошло на территории одного из промышленных предприятий Тюменской области после падения нескольких беспилотников. Экстренные службы уже работают на месте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

«В результате падения нескольких БПЛА на территории одного из промышленных предприятий в Тюменской области произошло возгорание», — написал он в своём Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб прибыли к месту происшествия и занимаются ликвидацией последствий. Моор отметил, что ситуация находится под его личным контролем.

Жителей региона призвали не публиковать в интернете фото и видео беспилотников, их фрагментов или последствий падения. Губернатор напомнил, что за распространение подобных материалов предусмотрена ответственность. Кроме того, он предупредил об опасности приближения к обломкам аппаратов.

Ранее сообщалось, что последствия массированной атаки беспилотников на Нижнекамск затронули жилой фонд города. Повреждения получили 30 многоквартирных домов, часть из них находится на Школьном бульваре. Налёт произошёл утром 10 августа. Беспилотники атаковали как промышленные объекты, так и жилую инфраструктуру Татарстана.