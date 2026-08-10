Демо-версия осени: На днях в Москве станет вдвое холоднее, но тепло ещё вернётся

Температура в Москве в середине недели может опуститься до +15 градусов. Похолодание начнётся в среду, 12 августа, вместе с дождями и прохождением атмосферного фронта. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

До этого столица успеет насладиться двумя тёплыми днями. В понедельник и вторник воздух прогреется до +23…+27 градусов, причём 10 августа обойдётся без осадков. На следующий день вероятность кратковременных дождей возрастёт, местами возможна гроза, предупредил эксперт.

Резкая смена погоды ожидается со среды. В Москве столбики термометров покажут всего +15…+17 градусов, а по области — от +12 до +17. Такая температура сохранится также 13 и 14 августа.

Ночи тоже станут прохладнее. Если в начале недели ожидается +10…+15 градусов, то со среды показатели опустятся до +8…+13.

К выходным погода начнёт исправляться. Дождей станет меньше, выглянет солнце, а 15–16 августа воздух сможет прогреться до +19…+24 градусов.

Во второй половине месяца температурные «качели» продолжатся. По прогнозу Ильина, после нескольких прохладных дней в Москву снова может вернуться тепло до +25…+27 градусов, однако 30-градусной жары синоптик уже не ожидает, пишет «Москва 24».

Ранее синоптик рассказал, что классическое бабье лето ожидается в сентябре в Центральной России и на большей части Русской равнины. Среднемесячная температура окажется на полтора-два градуса выше нормы, а осадков выпадет на 20–40% меньше обычного.