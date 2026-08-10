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10 августа, 12:09

Путин призвал давать вторую жизнь объектам культурного наследия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обновлять города страны, не уничтожая их историческую самобытность. Глава государства также призвал восстанавливать объекты культурного наследия и возвращать их к жизни. С таким заявлением российский лидер выступил во время рабочей поездки в Бурятию в понедельник.

«Меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями с использованием информационных цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность, грамотно вписывать новые объекты в уже сложившиеся пространства, сберегать исторический облик российских городов и посёлков, их уникальность, восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что в рамках рабочей поездки в Бурятию Владимир Путин посетил выставку «Дальний Восток — от комфортной городской среды к мастер-плану». Экспозиция, посвящённая развитию городов Дальнего Востока, работает в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова в Улан-Удэ.

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Милена Скрипальщикова
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