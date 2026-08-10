В России за год упразднили более 100 опустевших деревень и сёл

Более 100 опустевших населённых пунктов упразднили в России с начала года. В некоторых из них уже никто не жил, а в других оставалось до 64 человек, сообщает SHOT. Такие сёла и деревни обнаружили более чем в десяти регионах страны.

Лидером второй год подряд может стать Костромская область. В 2026 году там уже упразднили 21 населённый пункт. Для сравнения, годом ранее из административного перечня региона исключили 144 посёлка.

На втором месте оказалась Новгородская область, где приняли уже три групповых постановления об упразднении. Исчезнувшие населённые пункты также есть в Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской и Кемеровской областях, Пермском крае, Карелии и Татарстане.

Некоторые деревни, где ещё оставались три-четыре зарегистрированных жителя, присоединили к соседним поселениям. Полностью опустевшие — официально убрали с карты. Среди них оказался старинный свердловский посёлок Каквинские Печи с вековой историей. Когда-то здесь жили углежоги, заготавливавшие древесный уголь для местного завода. Однако дорогу регулярно размывало, жителей постепенно расселили, а дома снесли.

В Амурской области официально прекратило существование село Случайное. В советские годы там занимались сельским хозяйством, однако население постепенно разъехалось. По данным SHOT, последний житель покинул село в 2026 году.

Проблема сокращения населения касается не только небольших деревень. Ранее Life.ru писал, что в Совете Федерации назвали нежелательным сценарием исчезновение малых городов России. Сенатор Олег Голов тогда отмечал, что сохранение таких территорий связано не только с демографией, но и с экономикой и развитием инфраструктуры.