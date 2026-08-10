«Вышел на площадь и онемел»: Путин вспомнил первый выезд из Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как онемел, впервые выехав за пределы Ленинграда. Ещё подростком будущий глава государства отправился на соревнования в другой крупный город и был поражён тем, насколько хаотично он выглядел.

Именно тогда, ещё в подростковом возрасте, глава государства впервые обратил внимание на то, насколько сильно архитектура и планировка влияют на восприятие города. Воспоминанием он поделился на встрече с ведущими представителями сферы планирования городской среды.

«Вот я приехал в этот город, большой, вышел на привокзальную площадь и онемел», — вспомнил Путин.

По его словам, вокруг было много зданий, однако цельного городского пространства он не увидел. Застройка показалась ему хаотичной, хотя тогда он ещё не сразу понял причину такого впечатления.

Позднее Путин связал эту реакцию с детством, проведённым в центре Ленинграда. Гармоничная историческая архитектура окружала его постоянно и воспринималась как нечто естественное.

«И только позднее я осознал, насколько это важно — вот эта гармония, запечатлённая в камне», — сказал глава государства.

В конце марта Владимир Путин дал старт строительству нового здания Национального центра «Россия». Церемония закладки капсулы в основание объекта прошла в столице. Центр станет новым выставочным пространством. Там будут экспонироваться достижения экономики, социальной сферы и общества.