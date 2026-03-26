Путин дал старт строительству нового здания Национального центра «Россия»

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал старт строительству нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Церемония закладки капсулы в основание объекта прошла в столице.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что центр станет новым выставочным пространством. Там будут экспонироваться достижения экономики, социальной сферы и общества.

Президент дал команду, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью пульта дистанционного управления поднял капсулу и заложил её в основание строящегося здания. Церемония прошла в формате видео-конференц-связи.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия должна быть сильной и единой в понимании своих интересов, чтобы адекватно ответить на современные вызовы. Глава государства подчеркнул, что мировое сообщество всё чаще сталкивается с потрясениями в торговле, инвестициях и международных отношениях, которые становятся новой реальностью.