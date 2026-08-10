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10 августа, 12:15

Марина Кирюшкина назначена врио ректора ГИТИСа

Обложка © gitis.net

Обложка © gitis.net

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — получил нового временного руководителя. С 6 августа обязанности ректора исполняет Марина Кирюшкина, ранее занимавшая должность проректора по общим вопросам и проектному управлению.

Информация об этом появилась на сайте учебного заведения. Срок, на который Кирюшкина назначена и.о., не раскрывается.

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Напомним, предыдущий ректор ГИТИСа Григорий Заславский ушёл в отставку по собственному желанию 4 августа. Приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.

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Наталья Демьянова
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