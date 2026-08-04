Ректор ГИТИСа Григорий Заславский освобождён от должности

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский освобождён от занимаемой должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

В вузе подтвердили увольнение Заславского. Там заявили, что он попросил освободить его от должности по собственному желанию. Известно, что и. о. ректора назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова.

Григорий Заславский руководил ГИТИСом с 2016 года. Он — заслуженный деятель искусств РФ, кандидат филологических наук и авторитетный театральный критик.

А ранее глава Минкульта Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова худруком МХАТ им. Горького. Он с 2014 года занимает аналогичную должность в Московском Губернском театре, а также ведёт актёрскую мастерскую во ВГИКе. Кроме того, народный артист России, худрук-директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ.