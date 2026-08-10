«Инфекций нет»: Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы в Иртыше

Рыба в Иртыше начала гибнуть из-за острого дефицита кислорода в воде, а не вследствие токсического загрязнения. Об этом ТАСС рассказала замруководителя Тюменского филиала ВНИРО, кандидат биологических наук Яна Капустина.

Случаи мора зафиксировали в Югре, в том числе в районе посёлка Горноправдинск. По словам специалиста, проблема распространилась вниз по водной системе из Туры и Тобола.

«Ситуация в Иртыше — следствие ситуации в реках Тура и Тобол. <…> Распространение заморных, бескислородных, вод дошло и до Иртыша», — объяснила Капустина.

Исследования показали, что главной причиной стала критическая нехватка растворённого кислорода. При этом специалисты не обнаружили признаков острого токсикологического воздействия.

Проверка погибших особей также не выявила инфекционных заболеваний или других патологий, которые могли бы объяснить происходящее. Таким образом, специалисты связывают мор именно с состоянием воды.

Похожая ситуация ранее сложилась на Туре в Тюмени. Там массовую гибель водных обитателей также связывали с резким падением содержания кислорода.

Напмоним, что в Тюмени за последнюю неделю утилизировали свыше четырех тонн рыбы, погибшей из-за паводка. Процесс сбора и уничтожения погибшей рыбы проходит под строгим экологическим контролем. Все собранные биоотходы утилизируют в закрытых печах, превращая их в пепел.