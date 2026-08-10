В семи районах Воронежской области введут запрет на посещение лесов

С 14 августа жителям Воронежской области закроют доступ в леса. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте областного правительства.

Причина ограничений — особый противопожарный режим, который объявили сразу в семи муниципальных районах. Речь идёт о Богучарском, Верхнемамонском, Каширском, Лискинском, Петропавловском, Репьёвском и Россошанском районах, где риск возгораний вырос до высокого. Запрет продлится до 3 сентября.

Людям нельзя будет ни находиться в лесных массивах, ни въезжать туда на автомобилях. Единственное исключение сделали для машин экстренных служб. Движение также разрешается для служебного автотранспорта лесной охраны и машин предприятий, ведущих рубку и вывозку древесины, — при наличии на них действующих искроулавливающих устройств.

А ранее в нескольких российских регионах решили ввести собственные штрафы за сбор грибов, занесённых в местные Красные книги. Новые правила заработают с 1 сентября 2026 года — прежде этот вопрос оставался без чёткого регулирования. При этом за отдельные виды грибов уже сейчас можно получить не только денежное наказание, но и реальный тюремный срок.