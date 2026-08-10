В Москве к трём годам приговорили пенсионерку, заказавшую убийство мужа

71-летняя жительница Москвы Галина Тимонина получила три года колонии общего режима за организацию приготовления к убийству супруга. Вместо развода женщина решила заказать его смерть за 5 млн рублей, однако предполагаемый исполнитель сообщил обо всём правоохранителям. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Во время бракоразводного процесса Тимонина разработала план расправы над мужем. Причинами стали продолжавшийся конфликт между супругами, спор из-за совместно нажитого имущества и отношения мужчины с другой женщиной. Самостоятельно совершать преступление москвичка не собиралась. Для этого она обратилась к знакомому и предложила ему 5 млн рублей за убийство супруга.

Женщина рассказала предполагаемому исполнителю о сердечно-сосудистых заболеваниях мужа и предложила использовать яд, чтобы смерть выглядела естественной. После встречи знакомый отказался участвовать в преступлении и обратился в правоохранительные органы. Позднее в рамках оперативно-розыскного мероприятия он согласился сыграть роль исполнителя и получил 1 млн рублей аванса на приобретение ядовитого вещества.

В феврале 2025 года мужчина сообщил Тимониной, что расправился с её мужем, а в качестве подтверждения показал постановочную фотографию тела в помещении морга. Убедившись, что заказ выполнен, пенсионерка в тот же день передала оставшиеся 4 млн рублей. Сразу после передачи денег её задержали. Суд признал Тимонину виновной по статьям об организации приготовления к убийству из корыстных побуждений по найму и назначил три года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Хабаровском крае суд вынес приговор 49-летней жительнице Комсомольска-на-Амуре, которая попыталась избавиться от собственного новорождённого внука. Происшествие случилось на дачном участке, где женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, помогала дочери во время родов.