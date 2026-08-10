Путин пообещал посетить Магадан на 100-летие и пошутил про «Бриллиантовую руку»

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Магадан на празднование 100-летия города в 2029 году. Приглашение прозвучало на встрече в Улан-Удэ от сотрудника местного краеведческого музея Артема Ковалёва. Глава государства охотно согласился, обыграв в своём ответе знаменитую цитату из комедии Гайдая «Бриллиантовая рука», отказавшись от фразы «лучше вы к нам».

«Я, в отличие от известного персонажа известного фильма, не буду говорить: «Лучше вы к нам». С удовольствием приеду», — сказал президент.

Ковалёв доложил президенту об успешной реализации проекта по благоустройству магаданской набережной. Инициатива, предложенная им вместе с супругой, прошла путь от общественного обсуждения и эскизов до победы во всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды при поддержке мэрии. Реализация этой идеи дала мощный импульс развитию района: вокруг парка сформировалась инфраструктура из новых кафе, гостиниц и культурно-общественного центра.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ. Программа поездки включает проведение заседания президиума Госсовета, посвященного совершенствованию системы общественного транспорта. Кроме того, глава государства в формате видеосвязи примет участие в торжественном запуске Ермаковского горно-обогатительного комбината.