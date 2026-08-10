«Бал лицемерия»: Певец Юлиан разнёс звёзд за хвастовство роскошью во время СВО

Певец Юлиан отказался от публикаций в соцсетях и раскритиковал коллег, которые на фоне продолжающейся спецоперации демонстрируют дорогие покупки, путешествия и откровенные фотографии. Заслуженный артист России рассказал журналистам, что сознательно устроил себе «детокс» и уже несколько месяцев ничего не выкладывает.

По словам исполнителя, его раздражает контраст между происходящим в стране и беззаботной жизнью некоторых знаменитостей в интернете. Особенно неуместными Юлиан считает публикации из дорогих поездок, снимки в купальниках и хвастовство предметами роскоши.

«Наш шоу-бизнес — это сплошной бал лицемерия и ярмарка тщеславия. Я убеждаюсь в этом с каждым днём всё больше и больше», — заявил артист в комментарии сайту MK.ru.

Юлиан признался, что при просмотре соцсетей у него возникает ощущение, будто звёзды живут в отдельной реальности. По его словам, практически каждый день лента заполнена развлечениями, ресторанами, курортами и покупками.

«Получается, что мир отдельно — звёзды отдельно!» — возмутился певец. Он считает, что публичным людям стоит учитывать настроение аудитории и не выставлять напоказ богатство в период, когда многие сталкиваются с потерями и тяжёлыми обстоятельствами.

Сам Юлиан, несмотря на концерты и другие события в своей творческой жизни, решил временно отказаться даже от профессиональных публикаций. Певец объяснил это желанием вести себя сдержаннее и не демонстрировать личные радости.

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