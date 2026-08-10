Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что продолжение ударов по российским объектам может привести Незалежную к ещё более тяжёлым последствиям. Своё мнение он опубликовал в Telegram-канале.

По оценке Азарова, при сохранении нынешней линии производственный потенциал Украины может иссякнуть за два-три года. При более интенсивном развитии событий, считает он, это может произойти за полгода-год.

«Если сегодняшняя линия киевского режима на нанесение ударов вглубь России будет продолжаться, то полное уничтожение Украины наступит гораздо быстрее», — написал бывший премьер.

Азаров также заявил, что при таком сценарии страна может столкнуться с нехваткой ресурсов для обеспечения базовых условий жизни и будет вынуждена получать необходимое из-за рубежа.

«При таком сценарии через полгода Украину можно будет списывать со счетов, потому что жить там станет невозможно», — добавил он.

Ранее профессор Чикагского университета заявил, что Киеву следует искать мирное соглашение, так как продолжение боевых действий ведёт к новым потерям, а удары по инфраструктуре и блокировка портов создают серьёзные проблемы для снабжения.