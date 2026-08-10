Роковая долька: Шоколад может убить вашего питомца

Шоколад может вызвать у домашних животных тяжёлое отравление, а в больших дозах привести к судорогам и другим опасным последствиям. Особенно опасен тёмный шоколад из-за высокого содержания теобромина, рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

По словам специалиста, организм животных перерабатывает это вещество иначе, чем человеческий. Тяжесть интоксикации зависит от количества и вида съеденного продукта, а также размера питомца: чем темнее шоколад, тем выше содержание опасных для собак метилксантинов.

«Для маленькой собачки бывает достаточно одной дольки, чтобы произошло поражение нервной системы, судороги, остановка дыхания и смерть», — предупредил Шеляков в беседе с «Абзацем».

При отравлении могут появиться рвота, диарея, беспокойство, учащённое сердцебиение и сильная жажда. В тяжёлых случаях возможны нарушения сердечного ритма, тремор и судороги.

Если животное добралось до шоколада, ветеринар советует как можно быстрее обратиться в клинику. Если это невозможно, нужно дать сорбент и вызвать рвоту, добавил он. Лучше заранее выяснить, какой именно продукт и примерно в каком количестве съел питомец: эти данные помогут врачу оценить риск.

Ждать появления симптомов не стоит. Чем раньше животному окажут помощь, тем выше шансы избежать тяжёлой интоксикации.

Ранее Life.ru напоминал, что в сильную жару кошкам необходим постоянный доступ к воде, прохладе и контроль за признаками перегрева. Миску со свежей водой нужно наполнять весь день, в рацион добавить влажный корм для дополнительной жидкости, а сухой оставить на вечер. Питомцу стоит открыть доступ к кафелю в ванной или на кухне, подойдут охлаждающий коврик либо влажное полотенце в тени. Лежанку лучше убрать от прямых солнечных лучей.