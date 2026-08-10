Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 13:04

В Новороссийске силы ПВО отражают атаку БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

В Новороссийске идёт отражение атаки беспилотников. Глава города Андрей Кравченко сообщил о переводе всех служб в состояние максимальной готовности и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Жителей призвали не приближаться к окнам и соблюдать необходимые меры предосторожности. Отдельно Андрей Кравченко попросил горожан не фотографировать и не записывать на видео работу средств противовоздушной обороны.

Также глава города предупредил о недопустимости публикации в соцсетях кадров с работой систем защиты атакованных объектов, а также специальных и оперативных подразделений. На время отражения атаки все службы Новороссийска работают в режиме максимальной готовности.

В Тюменской области загорелось промышленное предприятие после падения дрона ВСУ
В Тюменской области загорелось промышленное предприятие после падения дрона ВСУ

Ранее стали известны обстоятельства гибели пятилетней девочки во время атаки БПЛА в Нижнекамске. Ребёнок находился на балконе квартиры на Школьном бульваре и спал, когда рядом произошёл взрыв. Беспилотник столкнулся с деревом, после чего детонация произошла на месте. Обломки аппарата повредили соседний жилой дом.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar