В Новороссийске силы ПВО отражают атаку БПЛА

В Новороссийске идёт отражение атаки беспилотников. Глава города Андрей Кравченко сообщил о переводе всех служб в состояние максимальной готовности и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Жителей призвали не приближаться к окнам и соблюдать необходимые меры предосторожности. Отдельно Андрей Кравченко попросил горожан не фотографировать и не записывать на видео работу средств противовоздушной обороны.

Также глава города предупредил о недопустимости публикации в соцсетях кадров с работой систем защиты атакованных объектов, а также специальных и оперативных подразделений. На время отражения атаки все службы Новороссийска работают в режиме максимальной готовности.

Ранее стали известны обстоятельства гибели пятилетней девочки во время атаки БПЛА в Нижнекамске. Ребёнок находился на балконе квартиры на Школьном бульваре и спал, когда рядом произошёл взрыв. Беспилотник столкнулся с деревом, после чего детонация произошла на месте. Обломки аппарата повредили соседний жилой дом.