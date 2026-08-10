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Регион
10 августа, 12:46

Убитая дроном ВСУ пятилетняя девочка из Нижнекамска спала на балконе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стали известны подробности гибели ребёнка при атаке БПЛА в Нижнекамске. Пятилетняя девочка спала на балконе квартиры на Школьном бульваре, когда дрон взорвался после столкновения с деревом, сообщает ТАСС. Как подтвердил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, ребёнок погиб до приезда врачей.

«Дрон врезался в дерево и взорвался, обломки повредили соседний дом. Девочке было около 5 лет, в этот момент она спала на балконе», — рассказала собеседница агентства.

Врачи извлекают металлические предметы из пострадавших при атаке на Нижнекамск
Врачи извлекают металлические предметы из пострадавших при атаке на Нижнекамск

Власти Татарстана ранее сообщили о последствиях утренней атаки БПЛА, произошедшей в понедельник. Под удар попали гражданские и производственные объекты. Трагедия унесла жизни 13 человек, ещё более 70 получили ранения, 21 пострадавший находится в больнице. По факту террористической атаки возбуждено уголовное дело. 10 августа в регионе объявлено траурным днём.

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Наталья Демьянова
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