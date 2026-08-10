Убитая дроном ВСУ пятилетняя девочка из Нижнекамска спала на балконе

Стали известны подробности гибели ребёнка при атаке БПЛА в Нижнекамске. Пятилетняя девочка спала на балконе квартиры на Школьном бульваре, когда дрон взорвался после столкновения с деревом, сообщает ТАСС. Как подтвердил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, ребёнок погиб до приезда врачей.

«Дрон врезался в дерево и взорвался, обломки повредили соседний дом. Девочке было около 5 лет, в этот момент она спала на балконе», — рассказала собеседница агентства.

Власти Татарстана ранее сообщили о последствиях утренней атаки БПЛА, произошедшей в понедельник. Под удар попали гражданские и производственные объекты. Трагедия унесла жизни 13 человек, ещё более 70 получили ранения, 21 пострадавший находится в больнице. По факту террористической атаки возбуждено уголовное дело. 10 августа в регионе объявлено траурным днём.