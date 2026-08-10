Июль выдался пасмурный: Москве не хватило 47 часов солнечного сияния до нормы

В июле 2026 года Москве не хватило 47 часов солнечного сияния до климатической нормы. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своём телеграм-канале.

По данным обсерватории МГУ, за месяц светило появлялось над столицей в общей сложности на 247 часов. Нормальным показателем для июля считаются 294 часа.

При этом по температуре середина лета не выбилась из привычных значений. Таким образом, дефицит ясной погоды не сопровождался заметной температурной аномалией.

Самым солнечным июлем в истории наблюдений остаётся 2014 год. Тогда показатель достиг 411 часов. На противоположном полюсе находится 2000 год, когда специалисты насчитали всего 219 часов солнечного сияния. В августе климатическая норма уже ниже — 238 часов.

Уже с 12 августа погода в Москве резко испортится: вместе с дождями температура днём опустится до +15…+17 градусов, а прохлада задержится до конца рабочей недели. К выходным солнце снова выглянет, и воздух прогреется до +19…+24 градусов.