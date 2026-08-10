Адвокаты отказались защищать мужчину, напавшего на россиянку в Грузии
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / poli_mua
Адвокаты Лаша Капанадзе и Мариам Дурглишвили отказались представлять интересы Георгия Чигладзе, обвиняемого в нападении на российскую туристку во время свадьбы в грузинском Телави. Капанадзе объявил об этом на своей странице в соцсетях.
Юристы объяснили решение разногласиями с подзащитным. По словам Капанадзе, изначально их задачей было добиться, чтобы после задержания Чигладзе вышел на свободу и вернулся к семье. Этого результата защита добилась, однако дальше обвиняемый, как утверждает адвокат, перестал выполнять необходимые для выбранной стратегии рекомендации.
«Когда подзащитный не выполняет указаний адвоката, которые необходимы для дела и являются частью стратегии по осуществлению эффективной защиты, адвокат вынужден выйти из дела», — заявил Капанадзе. Какие именно требования не выполнил Чигладзе, он раскрывать не стал.
Чигладзе проходит обвиняемым по делу о конфликте в отеле Agareni Estate в Телави. По версии обвинения, мужчина поднялся в номер, где находились туристки, и ударил одну из них. После задержания суд отпустил его под залог.
Ранее Life.ru писал, что пострадавшая россиянка покинула Грузию после произошедшего. До этого в Сети появились новые кадры конфликта: самое начало ссоры между туристками и гостями свадьбы.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.