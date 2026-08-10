Капельницы и сыпь по всему телу: В Калининграде ядовитые гусеницы атакуют людей на Куршской косе

В Калининградской области участились случаи тяжелой аллергии у отдыхающих на Куршской косе, сообщает SHOT. Причиной недомогания стали ядовитые гусеницы походного шелкопряда: их микроскопические волоски, попадая на кожу, вызывают сильную реакцию.

Так, местная жительница Елена после велопрогулки была вынуждена обратиться к врачу и пройти курс капельниц. Специалисты предупреждают, что нашествие этих насекомых продлится весь август.

Массовые случаи аллергии в Калининградской области вызваны гусеницами походного шелкопряда. Фото © Telegram / SHOT

Пострадавшие утверждают, что с гусеницей не контактировали. Фото © Telegram / SHOT

На Куршской косе от аллергии страдают и туристы. Москвичка Екатерина до сих пор лечится, а житель Зеленоградска Роман получил уколы и мази. Люди говорят, что даже не касались гусениц — но их сотни на дорожках, объехать нельзя, а ветер разносит опасные волоски. Результат — волдыри, зуд, недели лечения и риск анафилактического шока.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край занял первое место в стране по числу покупок средств от комаров. По данным за июль 2026 года, на каждую тысячу жителей Кубани пришлось 0,71 такой покупки — это больше, чем в любом другом регионе. В пятёрку вошли также Пермский край, Ульяновская область, Мурманская область и Удмуртия.