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Регион
10 августа, 13:41

Девять из 13 жертв атаки ВСУ на Нижнекамск погибли в здании хостела

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Хостел в Нижнекамске оказался поражён беспилотником во время атаки на город. В здании погибли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск после атаки беспилотников. В промзоне города руководитель республики осмотрел территорию, пострадавшую в результате произошедшего, и ознакомился с последствиями удара.

«В этом районе был подвержен удару жилой объект — хостел, где погибли девять человек. На месте сейчас проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что среди 13 погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск оказались семь граждан Узбекистана. Представители консульства выразили соболезнования семьям и близким погибших. Сейчас дипломаты вместе с местными компетентными и следственными органами устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Милена Скрипальщикова
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