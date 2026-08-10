Девять из 13 жертв атаки ВСУ на Нижнекамск погибли в здании хостела

Хостел в Нижнекамске оказался поражён беспилотником во время атаки на город. В здании погибли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск после атаки беспилотников. В промзоне города руководитель республики осмотрел территорию, пострадавшую в результате произошедшего, и ознакомился с последствиями удара.

«В этом районе был подвержен удару жилой объект — хостел, где погибли девять человек. На месте сейчас проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что среди 13 погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск оказались семь граждан Узбекистана. Представители консульства выразили соболезнования семьям и близким погибших. Сейчас дипломаты вместе с местными компетентными и следственными органами устанавливают обстоятельства произошедшего.