В Госдуме предложили сохранить льготы по ЖКХ сельским медикам-пенсионерам

Сельские врачи и фармацевты, отработавшие в деревнях больше десяти лет, могут получить право на сохранение жилищно-коммунальных льгот после выхода на пенсию. Депутат Госдумы Александр Аксененко обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой изменить закон «Об основах охраны здоровья граждан».

Если предложение примут, специалисты смогут сохранить поддержку при одном условии: они пользовались льготой во время работы и после назначения пенсии не переехали в другой населённый пункт.

Сейчас медики федеральных учреждений, работающие в сёлах и посёлках, ежемесячно получают 1200 рублей. Для сотрудников региональных и муниципальных организаций размер и порядок льгот устанавливают сами субъекты — единых правил нет. После выхода на пенсию выплаты прекращаются.

По словам Аксененко, такая практика не учитывает многолетний вклад медиков в охрану здоровья сельских жителей. Депутат считает, что федеральный минимальный уровень поддержки поможет сгладить региональные различия и станет дополнительным стимулом для закрепления кадров на селе. Он попросил правительство поручить профильным ведомствам совместно с регионами проработать вопрос об изменении законодательства. Решение пока не принято, пишет «Газета.ru».

А ранее Life.ru писал, что для одиноких пенсионеров предусмотрен целый ряд льгот и субсидий. Если пожилому россиянину трудно самостоятельно покупать продукты и лекарства, готовить или решать бытовые вопросы, ему могут назначить социального работника.