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Регион
6 августа, 09:17

В Госдуме назвали категории россиян, которым положена льгота за вывоз мусора

Депутат Якубовский: Некоторым россиянам положена компенсация за вывоз мусора

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Компенсация расходов на вывоз мусора в России предоставляется в рамках общих льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассказал член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, отдельной федеральной меры поддержки только для этой строки в квитанции нет.

В беседе с RT депутат ГД РФ пояснил, что на компенсацию до 50% могут рассчитывать инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды войны, участники ВОВ и некоторые родственники погибших военнослужащих. Точная сумма зависит от региональных нормативов и статуса получателя.

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Многодетным семьям положена скидка на ЖКУ не менее 30%. Региональные власти также вправе вводить дополнительные льготы для пенсионеров, ветеранов труда и других категорий граждан.

«Поэтому сам по себе статус пенсионера не всегда означает автоматическую скидку на вывоз мусора — необходимо смотреть законодательство конкретного региона», — уточнил парламентарий.

Он добавил, что семьи с невысокими доходами могут оформить субсидию, если коммунальные расходы превышают допустимую долю общего дохода. Подать заявление можно через органы социальной защиты, МФЦ или портал «Госуслуг».

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Ранее россиянам назвали 9 вещей, которые не только опасно, но и запрещено выбрасывать в обычную помойку. К примеру, батарейка, лампа, старый телефон и банка краски в мусорном баке превращаются в проблему для двора, почвы и воды.

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Борис Эльфанд
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