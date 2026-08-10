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10 августа, 14:38

Расплата за вседозволенность: Инфекционист назвала истинные причины «венерического шторма» в Европе

Инфекционист Мескина связала рост сифилиса и гонореи в Европе с ЛГБТ* и миграцией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом и гонореей, среди причин которых — распространение ЛГБТ*-движения, миграция и особенности полового воспитания. Об этом рассказала Life.ru врач-инфекционист Елена Мескина.

По словам специалиста, речь идёт о закономерном итоге. Обе инфекции передаются половым путём, а в европейском обществе, по её мнению, почти нет ограничений в сексуальной сфере.

Если общество разрешает человеку всё, что он хочет, без оглядки на последствия, закономерно получается рост заболеваемости.

Елена Мескина

Врач-инфекционист

Если общество разрешает человеку всё, что он хочет, без оглядки на последствия, закономерно получается рост заболеваемости.
Если общество разрешает человеку всё, что он хочет, без оглядки на последствия, закономерно получается рост заболеваемости.

Мескина пояснила, что теоретически заразиться можно и в быту — например, через общую мочалку или влажное полотенце, но на деле такие случаи почти не встречаются. Возбудитель сифилиса плохо переносит внешнюю среду, поэтому бытовой путь для него практически исключён. Гонококки живучее, но и они передаются в основном при половых контактах. Врач также напомнила про вертикальный путь: беременная женщина может заразить ребёнка сифилисом, а гонорея передаётся во время родов и в первую очередь поражает глаза малыша.

По её словам, на ситуацию влияет и миграция. Беженцы из Африки, Афганистана и других неблагополучных регионов приезжают из стран со слабой медициной и почти отсутствующим контролем за инфекциями. При этом в традиционных мусульманских обществах, отметила инфекционист, сильны запреты — верность партнёру и неприятие однополых связей, что сдерживает распространение болезней хотя бы среди женщин. Но в Европе мигранты часто отказываются от прежних правил и меняют поведение.

Врач считает, что для России такой сценарий не характерен. Она отдельно остановилась на половом воспитании. По её мнению, обучать этому дошкольников абсурдно и вредно, поскольку дети не готовы к такой информации. А вот грамотное просвещение подростков, наоборот, до массовой миграции помогало Европе снижать число инфекций, ведь профилактика — его ключевая часть.

Самой надёжной защитой Мескина назвала традиционный брак мужчины и женщины, где оба хранят верность. Она подчеркнула, что это не только вопрос морали, но и реально работающая профилактика. Европейцы, по её словам, сами пришли к нынешнему росту заболеваемости — своими решениями и своей политикой.

Инфекционист также обратила внимание, что гонорея и сифилис по опасности несопоставимы. Гонорея неприятна, но лечится и обычно проходит без тяжёлых последствий. Сифилис куда серьёзнее: без лечения он становится хроническим, бьёт по центральной нервной системе и вызывает тяжёлые врождённые нарушения у детей. Поэтому именно рост сифилиса врач считает особенно тревожным.

«Наши граждане должны знать об этом, особенно когда планируют поездки за границу, и помнить, что пренебрежение элементарными мерами предосторожности может обернуться очень серьёзными последствиями», — заключила Мескина.

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Незадолго до этого журнал Economist со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о резком всплеске инфекций, передающихся половым путём. В 2024 году в Европе выявили около 100 тысяч случаев гонореи — более чем втрое больше, чем в 2015 году. Число заболевших сифилисом выросло более чем вдвое и достигло примерно 46 тысяч. Исключением стал хламидиоз: после пика 2022 года его показатели вернулись к уровню 2015 года.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Екатерина Хмелева
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