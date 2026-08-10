Расплата за вседозволенность: Инфекционист назвала истинные причины «венерического шторма» в Европе

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом и гонореей, среди причин которых — распространение ЛГБТ*-движения, миграция и особенности полового воспитания. Об этом рассказала Life.ru врач-инфекционист Елена Мескина.

По словам специалиста, речь идёт о закономерном итоге. Обе инфекции передаются половым путём, а в европейском обществе, по её мнению, почти нет ограничений в сексуальной сфере.

Если общество разрешает человеку всё, что он хочет, без оглядки на последствия, закономерно получается рост заболеваемости. Елена Мескина Врач-инфекционист

Мескина пояснила, что теоретически заразиться можно и в быту — например, через общую мочалку или влажное полотенце, но на деле такие случаи почти не встречаются. Возбудитель сифилиса плохо переносит внешнюю среду, поэтому бытовой путь для него практически исключён. Гонококки живучее, но и они передаются в основном при половых контактах. Врач также напомнила про вертикальный путь: беременная женщина может заразить ребёнка сифилисом, а гонорея передаётся во время родов и в первую очередь поражает глаза малыша.

По её словам, на ситуацию влияет и миграция. Беженцы из Африки, Афганистана и других неблагополучных регионов приезжают из стран со слабой медициной и почти отсутствующим контролем за инфекциями. При этом в традиционных мусульманских обществах, отметила инфекционист, сильны запреты — верность партнёру и неприятие однополых связей, что сдерживает распространение болезней хотя бы среди женщин. Но в Европе мигранты часто отказываются от прежних правил и меняют поведение.

Врач считает, что для России такой сценарий не характерен. Она отдельно остановилась на половом воспитании. По её мнению, обучать этому дошкольников абсурдно и вредно, поскольку дети не готовы к такой информации. А вот грамотное просвещение подростков, наоборот, до массовой миграции помогало Европе снижать число инфекций, ведь профилактика — его ключевая часть.

Самой надёжной защитой Мескина назвала традиционный брак мужчины и женщины, где оба хранят верность. Она подчеркнула, что это не только вопрос морали, но и реально работающая профилактика. Европейцы, по её словам, сами пришли к нынешнему росту заболеваемости — своими решениями и своей политикой.

Инфекционист также обратила внимание, что гонорея и сифилис по опасности несопоставимы. Гонорея неприятна, но лечится и обычно проходит без тяжёлых последствий. Сифилис куда серьёзнее: без лечения он становится хроническим, бьёт по центральной нервной системе и вызывает тяжёлые врождённые нарушения у детей. Поэтому именно рост сифилиса врач считает особенно тревожным.

«Наши граждане должны знать об этом, особенно когда планируют поездки за границу, и помнить, что пренебрежение элементарными мерами предосторожности может обернуться очень серьёзными последствиями», — заключила Мескина.

Незадолго до этого журнал Economist со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о резком всплеске инфекций, передающихся половым путём. В 2024 году в Европе выявили около 100 тысяч случаев гонореи — более чем втрое больше, чем в 2015 году. Число заболевших сифилисом выросло более чем вдвое и достигло примерно 46 тысяч. Исключением стал хламидиоз: после пика 2022 года его показатели вернулись к уровню 2015 года.

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