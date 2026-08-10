Медовый месяц по-американски: Клава Кока и Масленников отправились в США

Клава Кока и Дима Масленников выбрали Лос-Анджелес для свадебного путешествия. Пока в соцсетях пара продолжает делиться кадрами с торжества, сами молодожёны уже находятся в США. Об этом стало известно Super.ru.

Клава Кока и Дима Масленников отправились в медовый месяц в Лос-Анджелес. Видео © Telegram / Super.ru

После тайной свадьбы артистка и блогер решили сохранить в секрете и место проведения медового месяца. Молодожёны отправились не на привычные Мальдивы, а в Лос-Анджелес. В американском городе Клава и Дима уже успели побывать на концерте Эда Ширана. Выступление британского певца состоялось 8 августа.

Ранее сообщалось, что на свадебном торжестве Клавы Коки и Димы Масленникова даже кусок праздничного торта оказался предметом роскошных торгов. Первый ломтик достался продюсеру и блогеру Ярославу Андрееву за 1 млн рублей. Аукцион устроили во время праздника, который несколько дней назад прошёл в усадьбе Середниково. Именно в этом месте с 2010 по 2012 год проходили съёмки сериала «Закрытая школа».