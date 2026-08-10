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10 августа, 14:02

При атаке БПЛА на Нижнекамск погиб 30-летний гражданин Таджикистана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

МИД Таджикистана сообщил, что при атаке БПЛА на Нижнекамск погиб 30-летний гражданин республики. Информацию предоставили власти Татарстана. Ведомство также уточнило, что продолжает выяснять, не пострадали ли в результате удара другие граждане страны. На данный момент подтверждена гибель одного человека.

«Один гражданин Таджикистана погиб, согласно информации властей Татарстана», — сообщили в ведомстве.

Девять из 13 жертв атаки ВСУ на Нижнекамск погибли в здании хостела
Девять из 13 жертв атаки ВСУ на Нижнекамск погибли в здании хостела

Ранее сообщалось, что среди 13 погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск оказались семь граждан Узбекистана. Представители консульства выразили соболезнования семьям и близким погибших. Сейчас дипломаты вместе с местными компетентными и следственными органами устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Наталья Демьянова
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