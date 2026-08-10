При атаке БПЛА на Нижнекамск погиб 30-летний гражданин Таджикистана
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МИД Таджикистана сообщил, что при атаке БПЛА на Нижнекамск погиб 30-летний гражданин республики. Информацию предоставили власти Татарстана. Ведомство также уточнило, что продолжает выяснять, не пострадали ли в результате удара другие граждане страны. На данный момент подтверждена гибель одного человека.
«Один гражданин Таджикистана погиб, согласно информации властей Татарстана», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что среди 13 погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск оказались семь граждан Узбекистана. Представители консульства выразили соболезнования семьям и близким погибших. Сейчас дипломаты вместе с местными компетентными и следственными органами устанавливают обстоятельства произошедшего.
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