Угрожал суицидом и истерил: Депутат, закопавший у себя во дворе школьницу, устроил спектакль при задержании

В Крыму 64-летний депутат и директор дома культуры, подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы, устроил настоящий спектакль во время задержания. Он забаррикадировался в доме, отказывался открывать дверь полиции, сопротивлялся и кричал, что покончит с собой. Правоохранителям всё же удалось его задержать.

Тело девочки нашли закопанным у него во дворе. По данным «Mash на волне», ребёнок давно знал своего убийцу — они были знакомы. Отец девочки написал заявление о пропаже, и полиция быстро вышла на след. Жена задержанного хранит молчание.

Напомним, в Крыму задержали 64-летнего депутата Валентина Б. после обнаружения тела 12-летней школьницы на заднем дворе его дома в селе Чайкино. Причиной смерти стала асфиксия. Сам задержанный утверждает, что не убивал девочку.