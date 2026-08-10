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10 августа, 14:21

«Разумеется, с учётом взаимности»: МИД России пообещал адекватный ответ Молдавии

Галузин: Все провокации Молдавии в адрес РФ получат адекватный ответ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин предупредил власти Молдавии о неизбежности ответных мер на их недружественные шаги. По словам дипломата, системное давление на российских представителей — включая высылку сотрудников посольства, ограничения на их численность и создание препятствий для работы дипкурьеров — стало нормой для Кишинёва после смены политического курса страны в 2020–2021 годах.

«Разумеется, с учётом принципа взаимности все эти враждебные действия получали и впредь будут получать адекватные ответы», — приводит ТАСС слова Галузина.

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Накануне, 9 августа, в селе Крокмаз (район Штефан-Водэ, граница с Украиной) был зафиксирован инцидент с падением и детонацией беспилотного летательного аппарата. По данным молдавской полиции, пострадавших нет. В связи с произошедшим МИЛ Молдавии выступило с официальным заявлением, квалифицировав случившееся как посягательство на суверенитет и территориальную целостность страны. В качестве ответной меры Кишинёв отзывает своего посла из Москвы для проведения консультаций.

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Наталья Демьянова
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