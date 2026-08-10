«Кто, если не он?» Фетисов назвал Третьяка идеальным кандидатом на пост главы ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк должен побороться за пост президента Международной федерации хоккея. Он назвал главу ФХР идеальным кандидатом на эту должность. Об этом он сообщил изданию Sport24.

«Кто, если не он, должен бороться за это кресло. Так мы сможем понять, насколько велик авторитет Владислава Александровича. Одновременно понимаю, что в ИИХФ есть свои порядки и законы. Просто так не получится избрать президентом человека вне существующей системы. Пусть даже такого великого, как Третьяк», — сказал Фетисов.

Уже около 20 лет Третьяк возглавляет российскую федерацию и за это время успешно руководит отечественным хоккеем, отметил Фетисов. Даже с учётом сложностей внутри международной организации легендарному вратарю, считает олимпийский чемпион, необходимо хотя бы попытаться получить главный пост в мировом хоккее. Выборы руководителя ИИХФ запланированы на начало октября.

На данный момент за должность намерены бороться Сергей Гончаров из Белоруссии, Хенрик Бах Нильсен из Дании, Петр Бржиза из Чехии, Франк Гонсалес из Испании, Закария Хечуашвили из Грузии, Айваз Оморканов из Кыргызстана, Матьяж Раковец из Словении и Франц Райндль из Германии. При этом сборные Грузии, Испании и Кыргызстана не входят в первую двадцатку пяти мирового рейтинга, что выделяет их представителей среди претендентов.

Ранее Фетисов высказывался, что России необходимо пересмотреть подход к работе с Международной федерацией хоккея и обновить состав представителей страны в этой организации. По его мнению, российская сторона сейчас практически не обладает влиянием внутри IIHF.