Фетисов: IIHF ждёт кошмар, если в руководство войдёт «фигура типа фон дер Ляйен»

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что опасается прихода в руководство Международной федерации хоккея женщины, похожей по стилю работы на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом он рассказал ТАСС.

«Если из женщин в руководство войдёт фигура типа фон дер Ляйен, то будет такой же кошмар, что там ожидать. Хуже не станет, как и бесполезных ожиданий», — сказал Фетисов.

Напомним, в начале октября состоятся выборы региональных вице-президентов IIHF. На них будут баллотироваться члены нынешнего совета организации — Марта Завадска из Польши и Сюзанна Колбенхойер из Венгрии.