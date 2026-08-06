Фетисов: IIHF ждёт кошмар, если в руководство войдёт «фигура типа фон дер Ляйен»
Вячеслав Фетисов. Обложка © Life.ru
Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что опасается прихода в руководство Международной федерации хоккея женщины, похожей по стилю работы на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом он рассказал ТАСС.
«Если из женщин в руководство войдёт фигура типа фон дер Ляйен, то будет такой же кошмар, что там ожидать. Хуже не станет, как и бесполезных ожиданий», — сказал Фетисов.
Напомним, в начале октября состоятся выборы региональных вице-президентов IIHF. На них будут баллотироваться члены нынешнего совета организации — Марта Завадска из Польши и Сюзанна Колбенхойер из Венгрии.
Ранее IIHF продлила отстранение сборной России от международных турниров в 2026-2027 годах. Согласно заявлению, Федерация принимала во внимание вопросы безопасности участников и соблюдение принципов честной игры. В ФХР уже заявили о намерении обжаловать решение.
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