Подозрительное устройство под иномаркой на юге Москвы ликвидировали
Подозрительное устройство, обнаруженное под припаркованным автомобилем на Паромной улице в московском районе Братеево, уничтожили направленным взрывом. Пострадавших нет, сообщает корреспондент Life.ru.
Работа силовиков на месте происшествия. Видео © Life.ru
Для проверки находки силовики использовали робота-сапёра. Предмет извлекли из-под машины, после чего специалисты обезвредили его на месте. Территорию вокруг автомобиля полностью оцепили. Движение перекрыли на участке от дома №7, корпуса 5 до Братеевской улицы, прохожих к месту также не пропускали.
Ранее в районе Братеево перекрыли движение транспорта у местного водоёма. Причиной оцепления стало подозрение на минирование легкового автомобиля. Местные жители сообщили о прибытии саперов к синей KIA, припаркованной неподалёку от пруда.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Life.ru