Подозрительное устройство под иномаркой на юге Москвы ликвидировали

Подозрительное устройство, обнаруженное под припаркованным автомобилем на Паромной улице в московском районе Братеево, уничтожили направленным взрывом. Пострадавших нет, сообщает корреспондент Life.ru.

Работа силовиков на месте происшествия. Видео © Life.ru

Для проверки находки силовики использовали робота-сапёра. Предмет извлекли из-под машины, после чего специалисты обезвредили его на месте. Территорию вокруг автомобиля полностью оцепили. Движение перекрыли на участке от дома №7, корпуса 5 до Братеевской улицы, прохожих к месту также не пропускали.

Ранее в районе Братеево перекрыли движение транспорта у местного водоёма. Причиной оцепления стало подозрение на минирование легкового автомобиля. Местные жители сообщили о прибытии саперов к синей KIA, припаркованной неподалёку от пруда.