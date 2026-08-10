Блогер Таисия Архангельская, прожившая 20 лет в Канаде и вернувшаяся в Москву четыре года назад, вызвала бурную дискуссию в Сети после публикации видео о состоянии инфраструктуры в Монреале. Девушка показала кадры разбитых дорог во втором по развитости городе страны, чтобы развеять миф об идеальной жизни на Западе.

Архангельская отметила, что россияне часто фокусируются на отечественных проблемах, игнорируя технологический прогресс и качество медицины. Она подчеркнула, что бесплатная скорая помощь и вызов врача на дом стали бы предметом зависти для многих канадцев, а жалобы на российские дороги выглядят неуместно на фоне состояния улиц в её родном городе.

В ответ на критику и обвинения в манипуляциях блогер сослалась на репортажи канадского СМИ Radio-Canada, подтверждающие показанные ею кадры. Она также отвергла аргументы о климате, напомнив, что погодные условия в Монреале и Москве сопоставимы.

Реакция аудитории разделилась на несколько групп: от русофобски настроенных релокантов до эмигрантов прошлых десятилетий, для которых признание проблем Запада означает крах многолетней веры в «рай за океаном». Многие комментаторы отказывались верить увиденному, утверждая, что видео снято в России или сгенерировано нейросетью.

Сама Архангельская считает, что проблема кроется не в стране, а в избирательном восприятии самих людей. Она призвала соотечественников перестать обесценивать собственные достижения и прекратить искать несуществующий рай, который существует только в их головах.

Иррациональная любовь к придуманному Западу посещает россиян циклически — от повального увлечения Францией при Александре I до «германофилов» и «энглизированных» при Николае II, и далее до восторгов западными «фантиками» в СССР, пишет спецкор Дмитрий Стешин для kp.ru. Писатель-коммунист Сергей Кара-Мурза в книге «Манипуляция сознанием» объяснил этот феномен «дефицитом образов» — базовой потребностью человека украшать мир вокруг себя.

В СССР эту потребность не понимали: если в Ленинград завозили 200 тысяч одинаковых мужских пальто, четверть города ходила клонированной. Это бесило и толкало людей к собиранию западных артефактов — пачек от сигарет, пивных банок, значков с выставок. За жвачку у гостиниц ловили пионеров. При этом сами пальто были из шикарного сукна, но их одинаковость убивала.

Автор материала напоминает, что русский человек, живущий в зоне рискованного земледелия, сберегает силы и редко едет на Запад сравнивать, предпочитая расчёсывать мифы. В 1990-х этот миф привёл к краху Империи под напором «сосисок с ковбоем» и польских ликёров — оказавшихся дрянью. Теперь цикл повторяется. И предупреждения тех, кто может сравнить, как Таисия Архангельская, «толпа распинает». Автор цитирует Весёлого и Зощенко, предупреждая: повторение ошибок — не всегда «мать учения», иногда это путь в пропасть.

А ранее в МИД РФ призвали ЕС решить насущные проблемы с мигрантами и наркотиками. По словам Марии Захаровой, нынешний курс Евросоюза привёл к серьёзным последствиям в сфере безопасности и усилил ряд угроз внутри Европы, поэтому Брюсселю необходимо сосредоточиться на исправлении уже возникших проблем.