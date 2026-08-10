Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 14:53

Суд оставил в силе продление ареста Шурыгиной по делу о порнографии

Обложка © VK / Шурыгина Диана

Обложка © VK / Шурыгина Диана

Московский городской суд 10 августа рассмотрел апелляцию по делу Дианы Шурыгиной (Шляниной) и сохранил в силе решение о продлении её пребывания под стражей. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Апелляционная инстанция не стала изменять постановление Троицкого районного суда Москвы. В ходе заседания Мосгорсуд проверил законность этого решения и не нашёл оснований для его отмены. Таким образом, обвиняемая продолжит находиться в СИЗО на установленный судом срок.

Подруга Шурыгиной опровергла слухи о том, что её бросили родные в СИЗО
Подруга Шурыгиной опровергла слухи о том, что её бросили родные в СИЗО

Ранее сообщалось, что находящаяся в СИЗО блогерша Диана Шурыгина рассказала бывшему жениху Святославу Гусеву о своей жизни за решёткой. Девушка призналась в письмах, что старается посещать храм при каждой возможности. С сокамерницами, по словам Шурыгиной, ей удалось наладить отношения.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Диана Шурыгина
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar