Суд оставил в силе продление ареста Шурыгиной по делу о порнографии

Московский городской суд 10 августа рассмотрел апелляцию по делу Дианы Шурыгиной (Шляниной) и сохранил в силе решение о продлении её пребывания под стражей. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Апелляционная инстанция не стала изменять постановление Троицкого районного суда Москвы. В ходе заседания Мосгорсуд проверил законность этого решения и не нашёл оснований для его отмены. Таким образом, обвиняемая продолжит находиться в СИЗО на установленный судом срок.

Ранее сообщалось, что находящаяся в СИЗО блогерша Диана Шурыгина рассказала бывшему жениху Святославу Гусеву о своей жизни за решёткой. Девушка призналась в письмах, что старается посещать храм при каждой возможности. С сокамерницами, по словам Шурыгиной, ей удалось наладить отношения.