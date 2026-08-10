В Краснодаре из-за отключения света перестали работать более 70 светофоров

В Краснодаре из-за аварийного отключения электричества перестали работать более 70 светофоров. Сбой затронул все округа города, сообщили в муниципальном центре управления.

Власти предупредили автомобилистов о повышенной опасности на перекрёстках. При отсутствии регулировки водителям рекомендуют ориентироваться на дорожные знаки. Участников движения попросили снизить скорость и строго соблюдать ПДД, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Причиной масштабного сбоя стало аварийное отключение электроэнергии. Городские службы уже занимаются устранением неисправности. Информацию о восстановлении работы светофоров власти обещали публиковать через официальные каналы.

Несколькими днями ранее непогода оставила без электричества более 48,5 тысячи потребителей в Смоленской и Орловской областях. Шторм повредил линии электропередачи, к восстановлению сетей привлекли сотни энергетиков и единиц техники.