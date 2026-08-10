В Севастополе сняли ограничения на работу кафе и ресторанов по ночам

В Севастополе отменили ограничение, из-за которого кафе и рестораны должны были завершать работу к 23:00. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«Ограничение по работе кафе и ресторанов до 23:00 мск снимаем», — заявил глава региона.

При этом власти рассчитывают, что владельцы заведений организуют развоз сотрудников после поздних смен, поскольку общественный транспорт ночью не работает. Изменения коснулись и крупных торговых объектов. Торговым центрам, супермаркетам и гипермаркетам разрешили работать до 21:00.

В конце июня в Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера на фоне сложной ситуации с топливом. Как писал Life.ru, власти объясняли решение необходимостью быстрее решать экономические вопросы и поддерживать стабильную работу систем жизнеобеспечения.