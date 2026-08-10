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10 августа, 15:36

Мизулина обратилась в полицию из-за угроз детскому центру «Океан»

Обложка © VK/ Всероссийский детский центр «Океан» (ВДЦ)

Обложка © VK/ Всероссийский детский центр «Океан» (ВДЦ)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы после появления каналов с угрозами в адрес Всероссийского детского центра «Океан». По её словам, публикации направлены на запугивание детей, родителей и сотрудников учреждения.

«Считаем эти каналы с угрозами типичной украинской провокацией в целях создания паники», — заявила Мизулина в телеграм-канале.

Теперь информацией займутся правоохранительные органы. Других подробностей о содержании сообщений и авторах ресурсов она не привела.

«Никогда не отправляйте нюдсы!» Мизулина обратилась к детям и подросткам
«Никогда не отправляйте нюдсы!» Мизулина обратилась к детям и подросткам

В июле Мизулина обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру после сообщений об опасном интернет-сообществе «Империя гусей», где, по её данным, несовершеннолетних принуждали выполнять задания и шантажировали распространением полученных материалов.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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