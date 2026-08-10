Мизулина обратилась в полицию из-за угроз детскому центру «Океан»
Обложка © VK/ Всероссийский детский центр «Океан» (ВДЦ)
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы после появления каналов с угрозами в адрес Всероссийского детского центра «Океан». По её словам, публикации направлены на запугивание детей, родителей и сотрудников учреждения.
«Считаем эти каналы с угрозами типичной украинской провокацией в целях создания паники», — заявила Мизулина в телеграм-канале.
Теперь информацией займутся правоохранительные органы. Других подробностей о содержании сообщений и авторах ресурсов она не привела.
В июле Мизулина обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру после сообщений об опасном интернет-сообществе «Империя гусей», где, по её данным, несовершеннолетних принуждали выполнять задания и шантажировали распространением полученных материалов.
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