Мизулина обратилась в полицию из-за угроз детскому центру «Океан»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы после появления каналов с угрозами в адрес Всероссийского детского центра «Океан». По её словам, публикации направлены на запугивание детей, родителей и сотрудников учреждения.

«Считаем эти каналы с угрозами типичной украинской провокацией в целях создания паники», — заявила Мизулина в телеграм-канале.

Теперь информацией займутся правоохранительные органы. Других подробностей о содержании сообщений и авторах ресурсов она не привела.

В июле Мизулина обратилась в СК, МВД и Генпрокуратуру после сообщений об опасном интернет-сообществе «Империя гусей», где, по её данным, несовершеннолетних принуждали выполнять задания и шантажировали распространением полученных материалов.