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10 августа, 15:22

В Крыму арестовали директора ДК, который закопал у себя во дворе школьницу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Суд арестовал на два месяца 64-летнего жителя Джанкойского района, подозреваемого в причастности к гибели 12-летней девочки. Как уточнили в региональном управлении СК РФ, мужчине предъявлены обвинения в вовлечении ребёнка в антиобщественную деятельность и причинении смерти по неосторожности.

На время расследования фигурант будет находиться в СИЗО. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, квалифицируя случившееся как причинение смерти по неосторожности.

Угрожал суицидом и истерил: Депутат, закопавший у себя во дворе школьницу, устроил спектакль при задержании
Угрожал суицидом и истерил: Депутат, закопавший у себя во дворе школьницу, устроил спектакль при задержании

Напомним, в Крыму задержали 64-летнего депутата Валентина Б. после обнаружения тела 12-летней школьницы на заднем дворе его дома в селе Чайкино. Причиной смерти стала асфиксия. Сам задержанный утверждает, что не убивал девочку.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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