В Крыму арестовали директора ДК, который закопал у себя во дворе школьницу

Суд арестовал на два месяца 64-летнего жителя Джанкойского района, подозреваемого в причастности к гибели 12-летней девочки. Как уточнили в региональном управлении СК РФ, мужчине предъявлены обвинения в вовлечении ребёнка в антиобщественную деятельность и причинении смерти по неосторожности.

На время расследования фигурант будет находиться в СИЗО. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, квалифицируя случившееся как причинение смерти по неосторожности.

Напомним, в Крыму задержали 64-летнего депутата Валентина Б. после обнаружения тела 12-летней школьницы на заднем дворе его дома в селе Чайкино. Причиной смерти стала асфиксия. Сам задержанный утверждает, что не убивал девочку.