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Регион
10 августа, 15:25

Путин назвал эффективной транспортную систему Москвы и Подмосковья

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент Владимир Путин назвал единую транспортную систему Москвы и Подмосковья очень эффективной. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета.

«Действительно, вот эта единая транспортная система в Москве, в Московской области очень эффективно работает. Это правда. Люди это отмечают, москвичи это отмечают», — сказал Путин.

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В начале августа Сергей Собянин сообщил о планах продлить Московские центральные диаметры до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. В перспективе новые направления смогут охватить ещё около 10 миллионов человек за пределами Подмосковья.

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Николь Вербер
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