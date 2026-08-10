Путин назвал эффективной транспортную систему Москвы и Подмосковья

Президент Владимир Путин назвал единую транспортную систему Москвы и Подмосковья очень эффективной. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета.

«Действительно, вот эта единая транспортная система в Москве, в Московской области очень эффективно работает. Это правда. Люди это отмечают, москвичи это отмечают», — сказал Путин.

В начале августа Сергей Собянин сообщил о планах продлить Московские центральные диаметры до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. В перспективе новые направления смогут охватить ещё около 10 миллионов человек за пределами Подмосковья.