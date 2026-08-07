«Восьмое чудо света»: британский политик восхитился развитием московского метро

Британский политик Джордж Гэллоуэй назвал Московский метрополитен «восьмым чудом света». Так он отреагировал на публикацию ирландского журналиста Чея Боуза о развитии российской столицы в условиях западных санкций.

«В этих условиях московское метро — восьмое чудо света», — написал Гэллоуэй в соцсети X.

Боуз в своей публикации обратил внимание на строительство новых объектов в Москве и заявил, что многочисленные ограничения против России не помешали городу продолжать развивать инфраструктуру с опорой на собственные ресурсы. Именно этот пост прокомментировал британский политик.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что темпы строительства столичного метро в 2026 году стали максимальными за последние пять лет. С января по июль метростроевцы проложили 14,7 километра тоннелей. Одновременно работы велись на 25 станциях, а под землёй были задействованы десять тоннелепроходческих механизированных комплексов. Развитие сети Московского метрополитена продолжится в рамках программы до 2030 года.

Ранее Life.ru рассказывал о первом российском беспилотном поезде метро «Москва-2026». Его тестовые рейсы без пассажиров запланированы на 2026 год, а к 2030-му в Москве рассчитывают запустить первую полностью беспилотную линию метро.