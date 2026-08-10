В Севастополе сняли ограничения на работу кафе и ресторанов в вечернее время

В Севастополе отменили запрет на работу заведений общепита в вечернее время. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«Ограничение по работе кафе и ресторанов до 23:00 мск снимаем», — написал глава города.

Он добавил, что рассчитывает на ответственность владельцев заведений: те должны позаботиться о том, чтобы после смены доставить сотрудников домой, ведь общественный транспорт поздно вечером уже не ходит.

Помимо этого, дольше смогут работать и крупные магазины. Торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты теперь будут открыты до 21:00 мск, тогда как раньше их закрывали не позже 20:00 мск.

А ранее сообщалось, чтов Севастополе отразили атаку украинских беспилотников. Российские военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 15 дронов — в основном над морем и вдали от берега. Из-за падения обломков в районе пляжа Инжир загорелся лес, спасатели эвакуировали отдыхающих из кемпинга. По предварительным данным, пострадавших нет.