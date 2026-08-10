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10 августа, 15:57

В Севастополе сняли ограничения на работу кафе и ресторанов в вечернее время

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

В Севастополе отменили запрет на работу заведений общепита в вечернее время. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«Ограничение по работе кафе и ресторанов до 23:00 мск снимаем», — написал глава города.

Он добавил, что рассчитывает на ответственность владельцев заведений: те должны позаботиться о том, чтобы после смены доставить сотрудников домой, ведь общественный транспорт поздно вечером уже не ходит.

Помимо этого, дольше смогут работать и крупные магазины. Торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты теперь будут открыты до 21:00 мск, тогда как раньше их закрывали не позже 20:00 мск.

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А ранее сообщалось, чтов Севастополе отразили атаку украинских беспилотников. Российские военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 15 дронов — в основном над морем и вдали от берега. Из-за падения обломков в районе пляжа Инжир загорелся лес, спасатели эвакуировали отдыхающих из кемпинга. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Вероника Бакумченко
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